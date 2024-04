All'origine dell'iniziativa c'è il partito del Centro. Keystone

L'iniziativa per frenare i costi del settore sanitario introdurrebbe una medicina a due velocità in Svizzera. È l'avvertimento lanciato dal comitato contrario al testo, sul quale il popolo dovrà esprimersi il prossimo 9 di giugno.

L'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario», depositata dal Centro, non spiega come dovrebbero essere effettivamente ridotte le spese legate alla cassa malati, ha criticato oggi a Berna il comitato. Esso è formato da membri di vari partiti – UDC, PS, PLR, Verdi e Verdi liberali -, dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) e da quella dei medici di famiglia e dell'infanzia (MFE).

Il rischio, hanno sostenuto gli oppositori del testo, è che vengano minate le basi del sistema elvetico. Le assicurazioni dovrebbero in futuro appellarsi a un tetto dei costi e ciò significherebbe per i pazienti dove pagare di tasca propria una visita medica su tre entro i prossimi 20 anni. L'accesso all'assistenza sanitaria non sarebbe quindi più garantito.

L'iniziativa in questione è stata lanciata nel 2020 e prevede che i costi sanitari non aumentino più rapidamente degli stipendi. Stando al Governo e al Parlamento, che hanno presentato un controprogetto indiretto, il testo è troppo rigido e non tiene conto di fattori come l'invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina.

bt, ats