Il capo della diplomazia americana con il suo omologo cinese. Keystone

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e la controparte americana Antony Blinken si sono incontrati a Pechino, dando il via ai colloqui su una serie di questioni complesse.

In agenda, tra gli altri punti, l'aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all'invasione russa dell'Ucraina e i dossier su Medio Oriente e Taiwan. Blinken, secondo le previsioni, trascorrerà diverse ore con Wang, con più incontri a porte chiuse in programma e un pranzo di lavoro.

Aprendo l'incontro alla Diaoyutai State Guesthouse, Blinken ha espresso l'auspicio di miglioramenti dei rapporti. Il segretario di Stato, nelle battute iniziali, ha affermato che sarebbe stato «molto chiaro, molto diretto» e di sperare «in qualche progresso sulle questioni concordate dai nostri presidenti». Wang, da parte sua, ha replicato che le relazioni Cina-Usa «stanno cominciando a stabilizzarsi» dopo il vertice di San Francisco dello scorso novembre tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, rimarcando però di vedere «allo stesso tempo che i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare».

Non è stato ancora ufficializzato un atteso faccia a faccia tra Blinken e Xi. Il segretario di Stato Usa si trova nella condizione di dover bilanciare un duro monito con le richieste di cooperazione sui principali dossier internazionali, mentre Washington minaccia Pechino di sanzioni per il suo sostegno alla Russia.

Blinken, in occasione della sua seconda visita nel Dragone in meno di un anno, ha espresso la speranza di progressi, ma ha detto che solleverà direttamente le aree di differenza, che dovrebbero includere Russia, Taiwan e il corposo dossier sul commercio. I due Paesi dovrebbero essere il più «chiari possibile riguardo alle aree in cui abbiamo differenze, almeno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo – ha detto Blinken -. Questa è davvero una responsabilità condivisa che abbiamo non solo per la nostra gente, ma per le persone di tutto il mondo».

Wang, invece, ha esortato ad affrontare i crescenti disaccordi per scongiurare una «spirale discendente». Stando al ministro degli Esteri, le relazioni stanno affrontando ogni tipo di interruzione. «I legittimi diritti allo sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi fondamentali si trovano ad affrontare sfide», ha aggiunto.

