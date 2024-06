L'UE destinerà 5 miliardi di euro all'anno per sostenere militarmente l'Ucraina. Keystone

«Grazie alla creazione del Fondo di assistenza per l'Ucraina all'interno dell'EPF, l'UE continuerà a sostenere la fornitura di equipaggiamento militare letale e non letale e addestramento. Il Fondo ha un budget di 5 miliardi per il 2024.»

SDA

«Aumenti comparabili possono essere previsti fino al 2027, sulla base delle esigenze dell'Ucraina e vincolate alla guida politica del Consiglio», si legge nel testo approvato dai 27 di cui l'ANSA ha preso visione.

La firma dell'intesa è prevista giovedì a margine della prima giornata dei lavori del Consiglio europeo, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

SDA