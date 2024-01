Si stavano celebrando i quattro anni dall'uccisione di Soleimani. Keystone

Stando a un bilancio provvisorio, che si aggrava di ora in ora, almeno 73 persone sono morte in Iran e molte altre sono rimaste ferite dopo che due esplosioni hanno colpito una zona vicino al cimitero dove è sepolto il generale dei pasdaran Qassem Soleimani. Lo ha riferito la tv di Stato iraniana.

Un funzionario della sicurezza provinciale, citato dall'emittente, afferma che non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco terroristico o dell'esplosione di una bombola di gas.

Le esplosioni sono avvenute mentre era in corso una cerimonia in ricordo di Soleimani, il capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq da un raid americano.

Soleimani è seppellito nel cimitero dei martiri di Kerman, nell'Iran centrale. Migliaia di persone si stavano recando sul posto per omaggiare il leader pasdaran nel quarto anniversario dell'uccisione.

Tanti anche i feriti

Il capo della Mezzaluna Rossa della provincia di Kerman, Reza Fallah, ha confermato inizialmente all'Irna che almeno 50 sono rimaste ferite durante l'incidente.

«I feriti vengono evacuati, ma la grande folla ha bloccato le strade che portano al cimitero», ha aggiunto.

«La prima esplosione è avvenuta a 700 metri e la seconda a un chilometro di distanza dalla tomba del generale Soleimani», ha detto Fallah.

SDA