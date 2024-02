Discorso infuocato di Ebrahim Raisi. Keystone

«L'Iran chiede che Israele sia espulso dall'Onu», ha dichiarato il presidente Ebrahim Raisi, aggiungendo: «Come può un regime che ha violato 400 risoluzioni e dichiarazioni di tutte le organizzazioni internazionali, rispettare le risoluzioni dell'Onu?».

Raisi ha fatto questa osservazione in un discorso tenuto in occasione delle manifestazioni organizzate per celebrare il 45esimo anniversario della Rivoluzione Islamica in Iran. «I crimini contro l'umanità del regime sionista sono il risultato del sostegno dato al regime dagli Stati Uniti e da alcuni Stati occidentali», ha aggiunto.

Il presidente iraniano ha anche invitato tutti i Paesi a tagliare i legami con Israele. «Il mondo deve sapere che il regime sionista cadrà presto e che la sua morte sta arrivando», ha sottolineato, citato dalla Tv di Stato. «Oggi tutti coloro che vogliono conoscere meglio gli Stati Uniti, l'Occidente e Israele, dovrebbero vedere i crimini di guerra e le uccisioni di bambini a Gaza. Come possono i sostenitori di Israele rispondere alla storia?».

SDA