Ali Khamenei ha invitato i cittadini iraniani a recarsi alle urne. Keystone

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha invitato la popolazione a recarsi alle urne delle consultazioni legislative di oggi per «rendere frustrati i nemici» con un'alta affluenza.

«Sia i nostri amici che le persone interessate alla nazione iraniana, così come i detrattori che sono attratti dai problemi del nostro Paese e della nostra amata nazione da ogni punto di vista, prestano attenzione a queste [elezioni.] Le persone devono fare felici gli amici e rendere delusi i malvagi», ha affermato Khamenei, come riporta Mehr, dopo avere votato alle elezioni di oggi, in cui gli iraniani sceglieranno non solo i 290 membri del nuovo Parlamento ma anche quelli dell'Assemblea degli Esperti, l'organo che ha il compito di nominare o eventualmente revocare il potere della Guida Suprema nella Repubblica islamica.

«La nostra cara nazione dovrebbe sapere che oggi gli occhi di molte persone nel mondo, individui, politici e coloro che occupano posizioni prestigiose a livello politico e nazionale, sono puntati sull'Iran», ha aggiunto Khamenei, che aveva lanciato appelli a recarsi alle urne anche nei giorni scorsi e nelle ultime settimane, mentre i sondaggi prevedono un'astensione record.

I media locali hanno riferito che i capi dei tre rami del governo iraniano, il presidente Ebrahim Raisi, il capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei e il presidente del Parlamento Mohammadbagher Qalibaf, hanno già espresso il loro voto. «Il vice ministro degli Interni Majid Mirahmadi ha dichiarato che fino a 300.000 militari proteggono la sicurezza delle elezioni, che si svolgono in un totale di 59.000 seggi elettorali nel Paese.

SDA