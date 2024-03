Bassa partecipazione alle elezioni in Iran: domani i risultati. Keystone

I risultati ufficiali delle elezioni parlamentari in Iran, la cui votazione è ancora in corso, saranno annunciati domani. Lo ha affermato il ministero dell'Interno, come riportano media locali, dopo avere prolungato nuovamente la possibilità di recarsi ai seggi.

L'orario di chiusura dei seggi è così stato posticipato di altre due ore alle 22 locali (le 19:30 in Svizzera).

Attivisti hanno pubblicato sui social media video dei seggi che indicano una bassa affluenza in varie città come la capitale Teheran, Qom Kermanshah, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Sanandaj, Zahedan, Ahvaz e Arak.

Gli hashtag #VOTENoVote e #ElectionCircus, usati da molti che hanno invitato a boicottare le elezioni in segno di protesta, sono diventati virali sui social media mentre altri hanno pubblicato video in cui dichiarano: «il nostro voto sarà solo per Nika, Siavash, Sarina e tutte le altre giovani persone uccise durante le proteste dell'anno scorso».

SDA