Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz si è dimesso dall'esecutivo. Lo ha annunciato lo stesso Gantz in una dichiarazione ai media, scrive il Jerusalem Post.

SDA

«Lascio con il cuore pesante. Non vinceremo questa guerra come avevamo pianificato», ha detto il ministro dimissionario.

«Netanyahu ci impedisce di avanzare verso la vera vittoria», ha attaccato nell'intervento trasmesso in diretta dalle tv israeliane. «Le decisioni strategiche vengono affrontate con procrastinazione ed esitazione a causa di considerazioni politiche».

«Dopo il 7 ottobre, come hanno fatto centinaia di migliaia di israeliani patriottici, ci siamo messi a disposizione. Lo abbiamo fatto anche se sapevamo che si trattava di un cattivo governo. L'abbiamo fatto proprio perché sapevamo che era un cattivo governo», ha proseguito.

«Elezioni quanto prima»

«Abbiamo formato un governo di emergenza per una partnership segnata dal destino, non per una partnership politica. Mesi dopo il disastro di ottobre, la situazione nel paese è cambiata», ha detto ancora Gantz, che aveva chiesto a Netanyahu – senza ottenerlo – un piano per la fine della guerra a Gaza e il futuro della Striscia, dandogli quindi un ultimatum.

Gantz ha chiesto al premier Benyamin Netanyahu di andare quanto prima alle elezioni, affermando che per Gaza occorre attuare il piano per il cessate il fuoco offerto dal presidente Usa Joe Biden.

«Il ritorno dei rapiti al di sopra della sopravvivenza al potere»

«Lo Stato di Israele ha bisogno e può ottenere una vera vittoria. Una vera vittoria mette il ritorno a casa dei rapiti al di sopra della sopravvivenza al potere. Una vera vittoria unisce il successo militare con un'iniziativa politica e civile», ha detto Benny Gantz annunciando le sue dimissioni.

«Una vera vittoria porterà al collasso di Hamas e alla sua sostituzione. Una vera vittoria consiste nel riportare a casa sani e salvi gli abitanti del nord. Una vera vittoria consiste nello stabilire un'alleanza regionale contro l'Iran guidata dagli Stati Uniti con tutto il mondo occidentale. Una vera vittoria è cambiare le priorità nazionali, ampliare la cerchia dei servizi e dei servitori, e assicurarsi che Israele sia capace di affrontare le sfide che deve affrontare», ha insistito.

La dichiarazione è stata rinviata di un giorno dopo il salvataggio di quattro ostaggi dalla prigionia di Hamas. Ieri sera il primo ministro Netanyahu aveva chiesto a Gantz di rimanere nel governo di unità nazionale.

SDA