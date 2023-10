Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (foto d'archivio) Keystone

«Il Consiglio europeo sostiene l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per una pausa umanitaria al fine di consentire un accesso umanitario sicuro e l'arrivo degli aiuti a chi ne ha bisogno».

È quanto si legge, nel capitolo relativo al Medio Oriente, nella terza bozza delle conclusioni del vertice dei 27 che si terrò a Bruxelles giovedì e venerdì. La bozza tornerà ad essere discussa dai rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper di questo pomeriggio e a quello, informale, di mercoledì mattina. «L'Ue lavorerà a stretto contatto con i partner regionali per la protezione dei civili», si legge ancora nel testo.

Il Consiglio europeo ribadisce il richiamo alla necessità di evitare una escalation e di coinvolgere i partner per questo, inclusa l'Autorità Nazionale Palestinese», si legge ancora nel testo che sottolinea come i 27 «siano pronti a contribuire a ravvivare il processo politico sulla base della soluzione dei due Stati e accoglie l'iniziativa di un Summit per la Pace inclusivo proposta dall'Egitto».

«Il Consiglio Europeo – sottolinea ancora la bozza delle conclusioni – reitera la necessità di un immediato rilascio degli ostaggi senza alcuna precondizione».

SDA