Una base militare iraniana nei pressi di Esfahan Keystone

Israele ha lanciato verso le 3.00 un attacco contro l'Iran. Tre funzionari iraniani hanno confermato che è stata colpita una base aerea militare vicino a Esfahan. Secondo le autorità di Teheran, i siti nucleari nei pressi della città sono in «totale sicurezza».

SDA

La base ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della rivoluzione islamica del 1979.

Nella zona di Esfahan ci sono anche siti associati al programma nucleare iraniano, compreso il sito sotterraneo di arricchimento di Natanz, che è stato ripetutamente preso di mira da sospetti attacchi di sabotaggio israeliani.

La televisione di stato iraniana ha descritto tutti i siti della zona come «completamente sicuri».

L'agenzia iraniana Tasnim afferma che non si sono verificate grandi esplosioni a Esfahan e solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan.

Video pubblicati da Tasnim mostrano l'autostrada e una centrale nucleare senza problemi.

I siti nucleari iraniani saranno risparmiati?

Alcuni droni sono stati «abbattuti con successo» dalla difesa aerea iraniana, ma non ci sono informazioni riguardo un possibile attacco missilistico «al momento», afferma il portavoce dell'agenzia spaziale iraniana.

«Al momento non c'è stato alcun attacco aereo al di fuori di Esfahan e in altre regioni del Paese», ha detto Hossein Dalirian in un messaggio pubblicato su X.

Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran, riferisce la Cnn citando un alto dirigente americano.

«Non abbiamo approvato la risposta», ha detto la fonte. Secondo dirigenti Usa citati dal Guardian, Israele ha assicurato Washington che non avrebbe colpito i siti nucleari iraniani.

Le sirene hanno risuonato anche nel nord di Israele, ha reso noto l'Idf sul suo canale Telegram ufficiale, mentre attivisti locali citati dall'Afp segnalano attacchi nel sud della Siria.

L'Australia chiede ai suoi cittadini di andarsene

L'ambasciata Usa ha emesso un avviso di sicurezza ai propri impiegati e alle loro famiglie di restringere i loro spostamenti a Tel Aviv, Beersheba e nelle aree di Gerusalemme dopo che «Israele ha condotto un attacco di rappresaglia contro l'Iran».

Il governo australiano ha intanto esortato i suoi cittadini in Israele a «andarsene, se è sicuro farlo».

«C'è una forte minaccia di rappresaglie militari e attacchi terroristici contro Israele e gli interessi israeliani in tutta la regione. La situazione della sicurezza potrebbe deteriorarsi rapidamente», secondo un post su X che pubblica gli avvisi del dipartimento degli affari esteri e del commercio del governo australiano.

