L'attacco all'ospedale di Gaza ha fatto centinaia di morti Keystone

Israele ribadisce che l'esplosione avvenuta ieri nell'ospedale al-Ahli di Gaz è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano. Affermazione respinta dalla Jihad islamica palestinese.

Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera.

Israele, ha aggiunto, ha anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso. Dall'inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all'interno della Striscia.

Il portavoce militare ha sostenuto che un volta appreso della esplosione vicino all'ospedale, «Hamas ha controllato le informazioni, ha compreso che si trattava di un razzo difettoso della Jihad islamica e ha deciso di lanciare una campagna globale sui media per nascondere quanto era accaduto davvero. Hanno inoltre gonfiato il numero delle vittime».

Hagari ha precisato che le conclusioni dell'indagine condotta da Israele sulla esplosione nell'ospedale si sono fondate su informazioni di intelligence, su 'sistemi operativi', e su immagini aeree. «Confermiamo che in quella circostanza non ci sono stati attacchi israeliani» ha detto. Hagari ha poi fatto ascoltare la registrazione di una conversazione fra due miliziani palestinesi che confermerebbe che in apparenza parlavano di una esplosione causata da un razzo difettoso.

La Jihad islamica palestinese ha respinto l'affermazione del portavoce militare israeliano secondo cui un fallito lancio di razzi da parte del gruppo militante di Gaza sarebbe all'origine dell'esplosione all'ospedale Al-Ahli, sostenendo che «l'angolo dell'impatto e l'intensità del fuoco dimostrano che si è trattato di un attacco dall'aria», riferisce Haaretz.

La Jihad ha affermato che «gli ospedali della Striscia di Gaza hanno ricevuto avvisi di evacuazione prima di essere colpiti dai bombardamenti, ma nessuno della comunità internazionale è intervenuto», aggiungendo che «Israele sta diffondendo versioni contraddittorie». Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Ben-Dor, ha prima affermato che l'ospedale ospita armi e che l'esplosione è avvenuta da dove queste sono state lanciate, mentre l'esercito afferma che l'esplosione è stata il risultato di un lancio fallito da parte della Jihad islamica», sostiene il gruppo islamico.

L'organizzazione ha anche osservato che «proprio come Israele ha precedentemente abdicato alla responsabilità per i crimini che ha commesso, incluso il ferimento della giornalista Shireen Abu Akleh, questo si sta ripetendo anche ora».

SDA