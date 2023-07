"Con questo governo è impossibile avere intese per proteggere la democrazia israeliana", ha detto il leader dell'opposizione Yair Lapid. (Foto d'archivio) Keystone

Ogni mediazione con la maggioranza di governo sulla «clausola di ragionevolezza» è fallita. Lo ha detto il leader dell'opposizione Yair Lapid mentre alla Knesset si va verso la votazione definitiva della modifica del provvedimento.

«Nelle recenti settimane e specialmente nelle passate 48 ore – ha spiegato – abbiamo fatto il possibile per raggiungere un accordo come promesso. Ma con questo governo è impossibile avere intese per proteggere la democrazia israeliana». «Vogliono fare a pezzi lo stato, la democrazia, la sicurezza, l'unità del popolo di Israele e – ha concluso – le nostre relazioni internazionali».

SDA