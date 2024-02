Il presidente israeliano Isaac Herzog, a sinistra, e il presidente argentino Javier Milei in visita al kibbutz Nir Oz. Keystone

Nel suo ultimo giorno in Israele, il presidente argentino Javier Milei è tornato al Muro Occidentale di Gerusalemme, dove ha pregato, ballato ed è stato trasportato sulle spalle, mentre un gruppo di religiosi cantava intorno a lui una popolare canzone israeliana.

Nel video, che è stato condiviso sui social, si vede il leader ultraliberista con una kippah accompagnato da fedeli dell'ebraismo e dall'ambasciatore argentino Shimon Axel Wahnish.

Il capo dello Stato prima salta in mezzo ai presenti che intonano la canzone 'Am Israel Jai' (Il popolo ebraico vive), poi viene portato sulle spalle da una delle persone che lo accompagnavano.

La scena è avvenuta dopo che Milei ha visitato il kibbutz di Nir Oz, situato nel sud del Paese, dove il 7 ottobre un quarto degli abitanti sono stati uccisi o catturati da terroristi di Hamas.

Il presidente argentino è in viaggio per Roma, dove è prevista anche un'udienza col Papa in Vaticano,

SDA