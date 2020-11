I ministri Blu Bianco verso la sfiducia al Governo israeliano

Benny Gantz, leader di Blu-Bianco SDA

Blu Bianco – al governo con il premier Benyamin Netanyahu – potrebbe votare la mozione di sfiducia all'esecutivo che il leader dell'opposizione Yair Lapid presenterà mercoledì 2 dicembre in prima lettura alla Knesset e che, se approvata, porterà a nuove elezioni.

Lo hanno sostenuto due ministri del partito che è sempre più in rotta di collisione con il Likud di Benyamin Netanyahu. responsabile della scienza Izhar Shay ha detto alla Radio militare che «c'è una buona possibilità» che Blu Bianco possa sostenere la mozione.

Lo stesso ha fatto il ministro della cultura e dello sport Chili Tropper sottolineando che il partito sta pensando di appoggiare la mozione.

I dissidi tra i due alleati di governo riguardano l'approvazione della finanziaria sollecitata da Blu Bianco e a più riprese rimandata dal Likud e anche la decisione di Benny Gantz di avviare una Commissione di inchiesta sull'acquisto di sottomarini dalla Germania. Vicenda per la quale sono incriminati uomini vicini al premier.

In ogni caso anche se la mozione di sfiducia non passasse, sul governo resta la tagliola della finanziaria che va approvata entro il 23 dicembre alla Knesset. In caso contrario il parlamento sarà sciolto automaticamente e si andrà a nuove elezioni probabilmente a marzo.