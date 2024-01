Caccia israeliani nei pressi della frontiera col Libano negli scorsi giorni. Keystone

«La probabilità di una guerra in questa zona nei prossimi mesi è più elevata che in passato», ha affermato il capo di stato maggiore Herzi Halevi visitando le truppe al confine col Libano al termine di una vasta esercitazione.

«Questi addestramenti sono particolarmente importanti, noi ci teniamo pronti a combattere in Libano. Dalla guerra a Gaza abbiamo già tratto diverse conclusioni. Noi in Libano ci fissiamo un obiettivo ben chiaro: consentire il ritorno degli abitanti israeliani nella alta Galilea, in tutte le località del Nord'', che da ottobre sono martellate con insistenza dal fuoco degli Hezbollah.

SDA