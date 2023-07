Netanyahu ha ribadito che Israele è uno stato sovrano e che a decidere la sua politica sono i rappresentati eletti democraticamente dal popolo. Keystone

In un'intervista alla rete televisiva statunitense Fox News il premier Benyamin Netanyahu ha espresso una certa insofferenza verso dirigenti stranieri che criticano l'operato del suo governo.

''Io – ha affermato – in 16 anni di governo non ho mai reagito a dibattiti interni in altre democrazie e ciò a differenza di altri dirigenti stranieri che esprimono le proprie opinioni su quanto avviene in Israele. Tutti hanno un'idea propria su Israele, mentre tacciono ad esempio sulle proteste in Francia''.

Netanyahu ha ribadito che Israele è uno stato sovrano e che a decidere la sua politica sono i rappresentati eletti democraticamente dal popolo. Con la sua politica attuale, ha ribadito, egli cerca adesso di rafforzare la democrazia israeliana e non di indebolirla, come sostengono i suoi detrattori.

Secondo i media israeliani con questa intervista il premier avrebbe voluto inoltrare un messaggio discreto anche al presidente Usa Joe Biden che in ripetute occasioni ha mostrato preoccupazione per la riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu e per le sue possibili ripercussioni sulle istituzioni democratiche di Israele.

SDA