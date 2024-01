Noa Argamani era stata rapita al rave di Reim il 7 ottobre. Keystone

L'esercito israeliano ritiene che Noa Argamani, la 26enne ostaggio a Gaza apparsa in tre video pubblicati da Hamas, sia viva, secondo quanto riferisce il «Times of Israel».

Il portavoce militare Daniel Hagari ha dichiarato che l'affermazione di Hamas secondo cui i militari hanno colpito un edificio dove erano tenuti i tre ostaggi, Itay, Yossi e Noa, uccidendo i primi due, è falsa.

«Itay non è stato ucciso da noi. È una bugia», ha detto Hagari. «L'edificio in cui erano prigionieri non è stato attaccato». «Non colpiamo se sappiamo che ci sono ostaggi. Abbiamo colpito obiettivi vicini a quel luogo», ha aggiunto.

«Fermate questa follia e riportateci a casa»

In un nuovo filmato pubblicato in serata da Hamas si vedono le immagini dei due ostaggi uomini – Yossi Sharabi (53 anni) e Itay Svirsky (38 anni), entrambi rapiti il 7 ottobre scorso nel kibbutz di Beeri – privi di vita.

Secondo il racconto di Argamani – rapita al rave di Reim -, che non è stato possibile verificare, i due sono stati uccisi in due bombardamenti israeliani separati. Nel video Noa afferma anche: «fermate questa follia e riportateci a casa».

La guerra continua sul terreno

Intanto l'esercito israeliano continua le operazioni per «ripulire» la parte nord della Striscia mentre continua a incidere in quella sud, soprattutto nell'area di Khan Yunis, ha detto il portavoce militare spiegando che a Beit Lahiya nel nord sono «stati localizzati 100 postazioni di lancio di razzi» con almeno «60 razzi pronti ad essere tirati» e distrutti.

Nella battaglia sul posto – secondo la stessa fonte – le truppe «hanno ucciso decine di operativi di Hamas nell'area». Altri 9 operativi della fazione islamica – ha aggiunto – sono stati «uccisi a Shati», nella periferia di Gaza City.

Nel sud dell'enclave palestinese, a Khan Yunis sono state attaccate postazioni di osservazione di Hamas anche con un elicottero da combattimento.

SDA