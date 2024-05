Israele non molla su Rafah. Nonostante gli ammonimenti degli Usa e della comunità internazionale per un contenimento dell'azione militare, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto che l'operazione dell'Idf aumenterà sia «nelle forze di terra sia aeree». E si intensificano i raid israeliani sull'enclave palestinese: a Gaza City la protezione civile diretta da Hamas ha riferito di un bombardamento che ha provocato «26 morti, tra i quali anche minori».

Netanyahu in un'immagine d'archivio.

Il tutto alla vigilia della decisione della Corte internazionale di giustizia della Aja (Cij), il più alto tribunale delle Nazioni Unite, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele un cessate il fuoco a Gaza e dunque anche a Rafah.

Pretoria vuole che la Corte imponga allo Stato ebraico di cessare «immediatamente» tutte le operazioni militari nella Striscia, compresa Rafah, dove ha lanciato operazioni di terra il 7 maggio.

Qualunque sia la decisione della Corte, Israele ha tuttavia già messo le mani avanti: nessun «potere al mondo» potrà fermarci dal fare i conti con Hamas, ha avvertito un portavoce del governo di Benjamin Netanyahu.

Si intensifica l'operazione contro Rafah

«Stiamo rafforzando il nostro impegno contro Rafah – ha detto Gallant -. L'operazione andrà avanti e aumenterà con altre forze di terra e dall'aria. Raggiungeremo i nostri obiettivi». E ha aggiunto che gli obiettivi di Israele «sono quelli di dare un durissimo colpo ad Hamas e di privarlo delle sue potenzialità militari creando le condizioni per il rilascio degli ostaggi».

A spiegare più a fondo l'operazione è stato il portavoce militare Daniel Hagari: «Hamas è a Rafah, Hamas – ha detto – ha tenuto i nostri ostaggi a Rafah, ecco perché le nostre forze stanno operando nella città. Lo stiamo facendo in modo mirato e preciso».

«Dobbiamo fare tutto il possibile per compiere la nostra missione fondamentale di riportare a casa tutti i nostri ostaggi e garantire una sconfitta duratura di Hamas», ha concluso Hagari riferendosi al video delle 5 soldatesse rapite e portate a Gaza il 7 ottobre e ancora in prigionia. Video che secondo Hamas è stato «manipolato» e del quale «non può essere confermata l'autenticità».

Passi avanti nei negoziati?

Proprio il nodo degli ostaggi israeliani – riproposto dal video pubblicato dal Forum delle famiglie dei rapiti, ormai esasperate – ha spinto a riaccendere la fiammella di nuovi colloqui tra le parti al Cairo, mediati da Egitto e Qatar.

Il Gabinetto di guerra israeliano ha dato mandato ai negoziatori israeliani di proseguire le trattative con un maggior «grado di manovra» rispetto ai precedenti. Fonti egiziane – citate dai media arabi – hanno fatto sapere che il Cairo sta prendendo contatti «con tutte le parti attive».

Al 230esimo di guerra, l'esercito oltre che nella parte orientale di Rafah sta operando anche a Jabalya, nel nord della Striscia, dove ci sono «intensi combattimenti ravvicinati» con i miliziani di Hamas.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che «8 persone, in maggior parte donne e bambini, sono morte» e diverse altre sono rimaste ferite in un raid israeliano nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Mentre prosegue al nord di Israele anche lo scontro con gli Hezbollah che, dopo l'uccisione di un loro comandante in un raid dell'Idf, ha lanciato circa 30 razzi dal sud del Libano.

