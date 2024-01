Il commissario generale dell'Unrwa, l'italo svizzero Philippe Lazzarini, è nel mirino di Israele. (Immagine d'archivio dello scorso dicembre) Keystone

«Chiediamo all'Onu di assumere azioni immediate contro la leadership dell'Unrwa».

Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Israel Katz dopo aver ringraziato Usa e Canada per la decisione di sospendere i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente a causa dei legami di dodici dei suoi dipendenti con Hamas nell'attacco del 7 ottobre.

«Per anni abbiamo messo in guardia: l'Unrwa perpetua il tema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza». Katz – che si è augurato che altri paesi seguano l'esempio di Usa e Canada – ha sottolineato che l'Unrwa «deve pagare un prezzo per le sue azioni. L'Unrwa non è la soluzione».

Il commissario generale dell'Unrwa è l'italo svizzero Philippe Lazzarini.

Canada ha sospeso i fondi all'Unrwa

Il Canada ha imitato gli Stati Uniti e annunciato che sospenderà temporaneamente il versamento di fondi all'Unrwa. Lo si legge sui media canadesi e internazionali, fra cui la Canadian Broadcasting Corporation (Cbc, il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale in Canada), che citano il ministro canadese allo sviluppo internazionale, Ahmed Hussen.

Il governo di Ottawa ha ordinato una «pausa temporanea» nell'erogazione dei «fondi ulteriori» all'Unrwa, ha detto Hussen, precisando che il Canada non smetterà di aiutare i civili palestinesi a Gaza.

SDA