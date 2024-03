La cerimonia per l'accesso della Svezia alla Nato si è svolta oggi a Bruxelles Keystone

La bandiera svedese è stata issata al quartier generale della Nato, a Bruxelles, e ora sventola accanto a quelle degli altri 31 alleati.

«L'ingresso della Svezia mostra che la porta della Nato resta aperta, nessuno può chiuderla, ogni nazione può scegliere la sua strada e noi abbiamo scelto quella della democrazia», lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg durante la cerimonia.

«La resa non significa pace, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina», ha aggiunto il segretario generale della Nato.

«Il presidente Putin ha iniziato questa guerra e potrebbe porvi fine oggi, ma l'Ucraina non ha questa possibilità. Dobbiamo continuare a rafforzare l'Ucraina per dimostrare a Putin che non otterrà ciò che vuole sul campo di battaglia, ma deve sedersi e negoziare una soluzione in cui l'Ucraina sia riconosciuta e prevalga come nazione sovrana e indipendente», ha proseguito.

«Oggi torniamo a casa, c'è un forte sostegno da parte del Parlamento e del nostro popolo per l'ingresso nella Nato: Mosca resterà una minaccia per la regione per il prevedibile futuro», ha detto dal canto suo il premier svedese Ulf Kristersson nel corso del punto stampa con Jens Stoltenberg.

«Il nostro impegno verso la Nato è a 360 gradi, siamo orgogliosi di essere dentro, ma non vediamo al momento la necessità di ospitare armi nucleari sul nostro territorio in tempo di pace», ha sottolineato.

SDA