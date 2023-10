Sospesa la libera circolazione a diverse frontiere, fra cui quella italo-slovena. Keystone

In questi giorni, in seguito al riattivarsi della minaccia terroristica per la crisi in Medio Oriente, dieci Paesi europei hanno notificato il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere con la sospensione della libera circolazione prevista da Schengen.

Fra questi c'è l'Italia, al confine con la Slovenia, e la Germania, anche a quello con la Svizzera. Hanno riattivato i controlli su alcune loro frontiere pure Austria, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia, Francia e Slovenia.

