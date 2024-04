La premier Giorgia Meloni mentre parla a Pescara durante il comizio di Fratelli d'Italia. Keystone

La premier italiana, Giorgia Meloni, ha ufficializzato oggi a Pescara la sua candidatura alle elezioni europee, chiedendo di scrivere sulla scheda «solo Giorgia, il mio nome di battesimo» perché «io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo».

Meloni insomma, lanciando la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, intende far pesare il suo consenso personale dopo un anno e mezzo alla guida del governo.

La premier dal palco ha chiamato il suo popolo al plebiscito su di sé mentre in platea la ascoltavano i federali alleati Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

Matteo Salvini, come annunciato all'ultimo, non s'è visto.

Dopo aver mancato di poco il quorum del 4% alle scorse europee, oggi Fratelli d'Italia punta almeno a confermare quel 26% conquistato il 22 settembre scorso, che ha portato la destra al governo.

Ora, secondo la Meloni, è l'Europa a essere «a un bivio» e tutti «devono essere pronti a fare la loro parte, ha affermato Meloni.

L'impresa, per Meloni, è quella di replicare a Bruxelles «il modello italiano» di una maggioranza che metta insieme le forze del centrodestra per mandare all'opposizione la sinistra anche in europa.

