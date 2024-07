Il candidato repubblicano alla vice-presidenza degli Stati Uniti JD Vance. Keystone

«Kamala Harris gattara infelice e senza figli»: fa discutere in America un'intervista di tre anni fa del neo-numero due del ticket repubblicano J.D. Vance riaffiorata dopo il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca del presidente Joe Biden.

Strali sono piovuti su Vance da personalità vicine ai democratici, a partire dalla ex First Lady e ex candidata alla presidenza Hillary Clinton, e poi a seguire l'attrice Jennifer Aniston e il ministro dei trasporti Pete Buttigieg che è gay e di figli ne ha due (ma adottati) e che pure era stato incluso dal vice di Trump nel novero delle «gattare senza figli che governano di fatto il paese attraverso i democratici» e che «sono infelici per la loro vita e le scelte che hanno fatto e per questo vogliono rendere infelici anche noi».

Vance, che ha tre figli, aveva incluso tra le «gattare senza figli» anche la deputata democratica di New York Alexandria Ocasio Cortez e Kerstin Mackin, la prima moglie del marito della Harris, Doug Emhoff, che aveva portato in dote alla nuova consorte due figlie ancora adolescenti, Ella e Cole, di cui la candidata vicepresidente è matrigna.

