Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz accusa il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres di essere «al fianco degli stupratori e degli assassini di Hamas».

L'accusa gli viene rivolta per aver rifiutato di inserire il gruppo terroristico nella lista delle organizzazioni sospettate dalle Nazioni Unite di aver commesso atti violenti di natura sessuale durante il conflitto». Lo riporta The Times of Israel.

Guterres, sottolinea Katz, «ha rifiutato di riconoscere la responsabilità di Hamas per i gravi crimini sessuali menzionati nel rapporto Patten e di dichiararla un'organizzazione terroristica».

«Sono convinto che se i crimini del regime nazista venissero discussi durante il suo mandato, si rifiuterebbe di condannarli anche se i suoi interessi politici lo richiedessero», afferma il ministro in una dichiarazione pubblicata dal ministero degli Esteri israeliano. «Guterres ha trasformato l'Onu in un'istituzione estremamente antisemita e anti-israeliana, e il suo periodo in carica sarà ricordato come il più oscuro nella storia dell'organizzazione».

