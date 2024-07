Kim vuole un paese felice. Keystone

La Corea del Nord è stata investita della «sacra missione», che è «dovere della nostra generazione», di costruire «un paradiso del popolo» e di «difendere la nostra ideologia e il nostro sistema sociale».

SDA

Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un in occasione del 71esimo anniversario della tregua del 27 luglio 1953 fra le due Coree, dopo tre anni di guerra, che non è mai sfociata in un trattato di pace.

Nel suo discorso, ripreso dall'agenzia ufficiale di Pyongyang Kcna, Kim ha anche elogiato la Cina per il suo appoggio durante quella guerra, affermando che l'amicizia e la fratellanza con Pechino «sarà portata avanti con decisione».

Per l'occasione Kim ha visitato alcuni sacrari militari, fra cui la Torre dell'Amicizia, che commemora il soldati dell'Esercito popolare di liberazione cinese che combatterono a fianco dei nordcoreani nel 1950-53.

SDA