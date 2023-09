Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il ministro della difesa russo Sergei Shoigu nel corso della visita di ieri a Vladivostok. Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu hanno discusso a Vladivostok della cooperazione e degli scambi tra le forze armate dei due paesi, riferiscono i media di Pyongyang.

Kim e Shoigu «si sono scambiati opinioni su questioni relative al continuo rafforzamento dell'interazione tattica e strategica, della cooperazione e degli scambi reciproci tra le forze armate dei due paesi nel campo della difesa e della sicurezza», afferma Voice of Korea.

Il ministro della Difesa nordcoreano Kang Sun Nam ha da parte sua «espresso la disponibilità a cercare un'ulteriore rafforzamento della coesione bellica e della cooperazione con l'esercito russo e a difendere in modo affidabile la pace e la stabilità in nella regione e in tutto il mondo», ha riferito la stazione radio.

SDA