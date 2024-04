Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba (foto d'archivio) Keystone

I soldati ucraini «vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni»: lo ha detto al Financial Times il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Secondo funzionari della difesa di Kiev, dall'inizio dell'anno le forze russe hanno lanciato contro il Paese circa 3500 bombe aeree guidate, con un aumento di 16 volte rispetto all'intero 2023. Solo nella terza settimana di marzo, la Russia «ha lanciato oltre 700 bombe aeree guidate», ha precisato di recente il presidente Volodymyr Zelensky.

«Le bombe aeree guidate russe sono molto semplici in sostanza, quindi non è possibile bloccarle, non ci si può nascondere da loro, l'unico modo per proteggersi è abbattere il bombardiere che le trasporta», ha detto Kuleba, sottolineando che per raggiungere questo obiettivo, l'Ucraina ha bisogno di sistemi di difesa aerea significativamente più moderni.

