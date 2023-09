Il leader Stephan Protschka ha preso le distanze dall'accaduto. (foto d'archivio) Keystone

Il partito dell'ultra-destra tedesca AfD ha affisso alcuni manifesti che riprendono lo slogan nazista della SA «Alles für Deutschland» (tutto per la Germania). È avvenuto a Passau, per la campagna elettorale nel Land della Baviera.

La polizia ha rimosso i manifesti già venerdì sera. Secondo il leader dell'AfD bavarese, Stephan Protschka, i cartelli non erano stati approvati dalla dirigenza e «cose del genere non hanno spazio in AfD».

Le SA sono state il primo gruppo paramilitare del partito nazista e lo slogan in questione è vietato. È stata aperta un'inchiesta.

