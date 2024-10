I responsabili di Sea Sheperd Francia in conferenza stampa a Parigi. Keystone

L'attivista ambientalista e anti-balenier Paul Watson, detenuto in Groenlandia e soggetto a una richiesta di estradizione da parte del Giappone per atti risalenti a 14 anni fa, ha chiesto «asilo politico» alla Francia in una lettera a Emmanuel Macron.

Lo ha annunciato Sea Shepherd Francia, ufficio locale dell'organizzazione di cui Watson è fondatore.

La richiesta è stata formulata in una lettera indirizzata al capo dello Stato francese qualche giorno fa, ha detto in una conferenza stampa a Parigi Lamya Essemlali, presidente di Sea Shepherd Francia, che sostiene l'attivista 73enne ambientalista.

