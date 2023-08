"Non abbiamo tracciato alcuna linea rossa relativamente alle munizioni che potrebbero essere prodotte in Estonia", ha detto Pevkur. (Foto d'archivio) Keystone

L'Estonia sta considerando la possibilità di fabbricare autonomamente munizioni per soddisfare, almeno parzialmente il proprio fabbisogno, così come per la vendita a terzi. Lo ha comunicato oggi il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur.

«Non abbiamo tracciato alcuna linea rossa relativamente alle munizioni che potrebbero essere prodotte in Estonia», ha detto Pevkur, precisando che il suo Paese potrebbe iniziare a produrre anche le munizioni di cui c'è attualmente maggior bisogno in Ucraina, come proiettili per mortai e artiglieria.

Kalev Koidumae, presidente dell'Associazione dell'industria aerospaziale e della difesa estone, ha affermato che più di un'azienda estone sarebbe interessata ad approfittare della proposta del ministero.

«L'investimento iniziale si dovrebbe aggirare intorno ai 50-150 milioni di euro. Va tuttavia considerato che dalla decisione politica di iniziare la produzione alla fornitura del primo lotto di munizioni potrebbero passare dai tre ai cinque anni», ha puntualizzato Koidumae.

Il Ministero della Difesa estone intende presentare la proposta al governo nel mese di settembre.

SDA