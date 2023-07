Supporter dell'opposizione durante le proteste della scorsa settimana. Keystone

L'opposizione in Kenya ha cancellato la giornata di proteste contro il carovita nel Paese, prevista per domani.

Con una dichiarazione diffusa ieri sera, la coalizione Azimio la umoja ha annunciato di voler sospendere le manifestazioni antigovernative e sostituirle con cortei in memoria delle vittime degli scontri delle scorse settimane.

«Abbiamo deciso che mercoledì, anziché scendere in piazza per una manifestazione pacifica come annunciato in precedenza, organizzeremo cortei di solidarietà e veglie per le vittime della brutalità della polizia in varie località del Paese», si legge nel comunicato come riporta il sito Citizen Digital.

L'opposizione invita ad accendere candele e deporre fiori in ricordo e rispetto dei dimostranti uccisi durante le precedenti proteste, che secondo Azimio la umoja, sarebbero 50 con centinaia di feriti e ricoverati.

Domenica scorsa il presidente keniano William Ruto aveva dichiarato pubblicamente la stabilizzazione della crisi economica nel Paese, motivo principale delle proteste di piazza. «Voglio confermare al popolo keniano che abbiamo stabilizzato l'economia e che ora non possiamo più essere minacciati dai debiti. Non posso permettere che il nostro Paese continui a chiedere prestiti a destra e a manca», aveva detto Ruto.

SDA