Piloti di droni russi in azione in prima linea. Screenshot: YouTube

Il modo in cui i droni stanno cambiando la guerra è visibile sui campi di battaglia dell'Ucraina. Mentre sia Kiev che Mosca stanno aumentando la produzione, la Russia ci sta sorprendendo con una nuova tecnologia che ha del potenziale.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo uno specialista ucraino, la Russia sta utilizzando sulla linea del fronte una nuova tecnologia: una sorta di drone «spara e dimentica».

Segue automaticamente gli obiettivi assegnati, rendendo obsoleto l'addestramento dei piloti ed è anche meno suscettibile alla guerra elettronica.

Sarà inoltre dotato di una termocamera, che ne consentirà l'uso notturno.

Lo specialista ucraino è «molto preoccupato» per questa novità.

I droni stanno cambiando sempre più la guerra. Mostra di più

È «molto preoccupato», scrive Sergei «Flash» Beskrestnov su Telegram. L'ucraino è uno specialista in comunicazioni militari e guerra elettronica e riferisce di una nuova arma russa che gli sta causando non pochi mal di testa.

«Per la prima volta, ho visto un video intercettato di un drone FPV russo che può vedere e seguire meccanicamente gli obiettivi. Era anche in modalità termografica», continua «Flash». Che cosa significa? FPV sta per «First Person View»: il pilota del drone controlla il veicolo da una prospettiva in prima persona.

La visione artificiale si riferisce all'elaborazione industriale delle immagini: il drone può quindi catturare ed elaborare immagini. Se gli viene assegnato un obiettivo, non ha bisogno di ulteriori input: segue l'oggetto in questione, anche se è mobile. Grazie alla telecamera termica, può farlo anche di notte.

Secondo «Flash», la tecnologia è ancora agli inizi, ma sarebbe già in uso sul campo di battaglia in Ucraina. E questa è una notizia estremamente negativa per Kiev, poiché queste innovazioni hanno conseguenze di vasta portata.

L'addestramento dei piloti è reso inutile

In primo luogo, questi droni sono molto meno suscettibili alle contromisure elettroniche: il pilota del drone russo deve semplicemente assegnare l'obiettivo alla sua arma. Ad esempio, può sorvolare un oggetto ad alta quota e comandare al drone di attaccare un camion in movimento.

Temuto in Ucraina: un drone russo del tipo ZALA Aero UAV Lancet. Dominio pubblico

Una volta determinato l'obiettivo, il drone fa da solo tutto il resto. Quindi se ad esempio le misure elettroniche interrompono il collegamento con il pilota, l'attacco continua. Anche se il soldato russo non riesce più a vedere nulla, la tecnologia fa il suo lavoro.

In secondo luogo, l'esercito non deve più addestrare le persone: le lezioni di volo in cui ci si esercita a manovrare con il drone appartengono al passato, dato che l'arma volante si preoccupa da sola dell'avvicinamento finale. Colpire bersagli in movimento è reso più facile dalla tecnologia.

Le immagini termiche, che consentono anche gli attacchi notturni, sono la ciliegina sulla torta.

Questo aumenta «significativamente» le capacità dei droni e permette al pilota di essere pronto all'azione in meno tempo, sostiene la rivista ucraina «Defence Express». I droni giocheranno quindi un ruolo ancora più importante sul campo di battaglia rispetto a quello che già svolgono.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine lo ha spiegato in poche parole nella sua intervista molto pubblicizzata con «The Economist» lo scorso novembre: «Il fatto semplice è che noi vediamo tutto quello che fa il nemico e loro vedono tutto quello che facciamo noi», ha spiegato Valery Salushnyi a proposito dei droni.

Il «Generale di ferro» ha poi affermato: «Come nella Prima guerra mondiale, abbiamo raggiunto un livello tecnologico che sta portando a uno stallo. È importante capire che questa guerra non può essere vinta con armi di ultima generazione e metodi obsoleti».

Le parti in conflitto aumentano la produzione

Una nuova generazione di droni potrebbe sbloccare la situazione, anche se gli oggetti volanti senza pilota sono usa e getta: il think tank londinese Royal United Services Institute (Rusi) stima che la sola Ucraina perda 10.000 droni al mese. Non c'è da stupirsi che Kiev voglia aumentare la produzione da 200.000 a un milione quest'anno.

Un soldato della 14a Brigata Meccanizzata, soprannominata «Kiev», prepara un drone FPV per il decollo nell’oblast di Zaporizhia il 27 ottobre. EPA

Ma questa cifra si riferisce solo ai piccoli droni FPV: per quanto riguarda i veicoli aerei senza pilota più grandi, l'Ucraina prevede di produrre 11.000 UAV a medio e lungo raggio nel 2024. In questo modo Kiev si collocherebbe più o meno allo stesso livello di produzione della Russia.

Anche la Russia vuole espandere massicciamente le capacità corrispondenti entro il 2030: «La produzione annuale di veicoli aerei senza pilota - esclusi gli UAV per l'addestramento - dovrebbe [allora] essere di 32.500 unità [all'anno]», ha dichiarato il vice primo ministro Andrei Beloussov. «Si tratta di un volume di produzione quasi tre volte superiore a quello attuale».