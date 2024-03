Il Segretario di Stato Antony Blinken, a destra, posa per una foto con il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson mentre tiene in mano gli strumenti di adesione della Svezia alla NATO nella sala Benjamin Franklin del Dipartimento di Stato, giovedì 7 marzo 2024, a Washington. KEYSTONE

«Benvenuta alla Svezia nella Nato come 32mo Paese membro». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken a fianco del premier svedese.

L'ingresso della Svezia nella Nato mostra la «debacle strategica della Russia», ha aggiunto Blinken.

«L'Ucraina si sta battendo per la sua libertà, e per libertà europea», ha aggiunto il premier svedese Ulf Kristersson. «Questo per noi non è la fine di qualcosa, ma l'inizio"», ha osservato Kristersson.

Stoltenberg: «Nato più forte»

«È ufficiale: la Svezia è ora il 32mo membro della Nato, prendendo il posto che le spetta al nostro tavolo. L'adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più sicura e l'intera Alleanza più sicura. Non vedo l'ora di issare la loro bandiera presso il Quartier Generale, lunedì prossimo», scrive su X il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg.

Per Stoltenberg, «l'adesione di oggi dimostra che la porta della Nato rimane aperta e che ogni nazione ha il diritto di scegliere la propria strada».

SDA