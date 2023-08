Per motivi di sicurezza la Svizzera ritira i collaboratori dell'ufficio di coordinamento in Niger. (immagine d'illustrazione) Keystone

La Svizzera ha ritirato il personale del suo ufficio di coordinamento in Niger. Tre dipendenti e un accompagnatore hanno lasciato «per motivi di sicurezza» il Paese africano, ha annunciato oggi (giovedì) il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La Svizzera è preoccupata per gli sviluppi in Niger e condanna la presa di potere da parte delle forze armate, scrive in una nota il DFAE. Alla luce dei «preoccupanti sviluppi», è stata presa la decisione di ritirare il personale.

Il personale tornerà in Niger non appena la situazione lo consentirà. La Svizzera continua a sostenere la popolazione nigerina. Tuttavia, sta adattando le sue attività alla situazione attuale.

pl, ats