Aereo britannico con 21 tonnellate di aiuti per Gaza Keystone

I lanci di aiuti umanitari sulla striscia di Gaza sono avvenuti oggi in tre fasi distinte: in mattinata li hanno condotti aerei egiziani, nel pomeriggio aerei americani ed in seguito aerei giordani.

Lo ha riferito la radio militare secondo cui qui voli ''sono coordinati al minuto con la aviazione militare israeliana''.

La emittente ha riferito che nei giorni passati anche aerei degli Emirati arabi uniti e aerei francesi hanno compiuto lanci analoghi. Questo crescente traffico aereo ''rende più complesse le operazioni dell'aviazione israeliana a Gaza''.

L'intervento odierno dell'aviazione Usa, ha aggiunto la radio in un commento, ''rappresenta un chiaro segno di insoddisfazione'' di Washington nei confronti di Israele per la grave situazione umanitaria creatasi a Gaza.

SDA