Terremoto politico nell'arcipelago delle Maldive. Il candidato filo cinese alle presidenziali, Mohamed Muizzu è uscito vincitore dalle elezioni, aggiudicandosi il 54% dei voti, secondo i conteggi ufficiali della Commissione elettorale.

Mohamed Muizzu al seggio elettorale KEYSTONE/AP

Sconfitto il presidente uscente filo-indiano Ibrahim Mohamed Solih, 61 anni, che ha riconosciuto la vittoria del rivale con un messaggio su X. «Congratulazioni al presidente eletto Muizzu», ha scritto Solih.

L'emittente locale Tvm – riporta la France Presse – ha mostrato le immagini dei sostenitori di Muizzu che ballavano per le strade di Malé fuori dall'ufficio elettorale del suo partito, urlando e cantando: «Ha vinto, ha vinto».

Chi è Mohamed Muizzu?

Nato il 15 giugno 1978, Mohamed Muizzu ha studiato in Occidente, ingegneria all'Università di Londra. Ha poi conseguito un dottorato in ingegneria civile presso l'Università di Leeds. Tuttavia, ha stabilito stretti legami con la Cina.

Fervente sostenitore della «Nuova Via della Seta», gigantesco progetto di investimenti cinesi nelle infrastrutture di numerosi Paesi in via di sviluppo, Muizzu ha promesso solide relazioni con Pechino se il suo partito fosse tornato al potere.

«Non vediamo l'ora di tornare al governo nel 2023 (...) per scrivere un nuovo capitolo di forti legami tra i nostri due Paesi, sia a livello nazionale che internazionale», aveva detto ai membri del Partito comunista cinese l'anno scorso.

«Il popolo maldiviano si è fatto avanti e ha offerto un grande esempio di nazionalismo nonostante i vari ostacoli che si trovano davanti a lui», aveva affermato Muizzu dopo la vittoria al primo turno delle presidenziali del 9 settembre, quando aveva ricevuto il 46,08% dei voti, contro il 39,1% a favore di Solih.

La sua elezione avrà un impatto sulla geopolitica

Muizzu è stato anche il primo sindaco eletto di Malé, l'isola capitale, la più popolosa dell'arcipelago formato da 1192 isolotti corallini sparsi per circa 800 chilometri nell'Oceano Indiano.

Candidato per il Partito Progressista delle Maldive (Ppm), è stato costretto a candidarsi alla presidenza, dopo che il leader del partito Abdulla Yameen, che attualmente sta scontando una pena detentiva di 11 anni per corruzione, era stato bandito dalle elezioni.

Le Maldive si trovano in una posizione strategicamente vitale nel mezzo dell'Oceano Indiano, a cavallo di una delle rotte marittime est-ovest più trafficate del mondo.

I riflessi geopolitici di questo cambiamento politico non mancheranno.

SDA