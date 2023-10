L'esperto sulla strategia di Hamas: «Vuole umiliare Israele con gli ostaggi»

I soldati israeliani in una città al confine con la Striscia di Gaza. Ilan Assayag/AP/dpa

Le immagini dei brutali rapimenti stanno facendo il giro del mondo. Hamas ha rapito circa 150 persone in Israele. Quali tattiche adotta la milizia islamista? Ce lo spiega un esperto di sicurezza.

Hai fretta? blue News riassume per te Perché Hamas ha preso in ostaggio almeno 150 persone? Un esperto spiega che questa tattica ha due funzioni principali per la milizia islamista radicale.

Da un lato, serve a umiliare lo Stato israeliano.

Dall'altro, gli ostaggi hanno lo scopo di attirare gli israeliani nella Striscia di Gaza, in modo che la situazione si aggravi e che emergano brutte immagini. Mostra di più

Almeno 150 persone della zona di confine con Israele sono state rapite e sequestrate da Hamas. Secondo Peter Neumann, professore di studi sulla sicurezza al King's College di Londra, l'organizzazione radicale islamica persegue due strategie.

La prima è quella di umiliare Israele: «Tutto il mondo può vedere che ci sono israeliani prigionieri dei palestinesi. Hamas può fare quello che vuole con loro», ha detto al programma «10 vor 10» della SRF.

Inoltre, questi ostaggi avrebbero anche la funzione di attirare gli israeliani nella Striscia di Gaza. È su questo che Hamas sta speculando, ha aggiunto Neumann.

«Vuole che gli israeliani arrivino, cerchino di liberare gli ostaggi, siano coinvolti in combattimenti casa per casa e producano ogni sorta di immagini brutte, in modo che alla fine ci sia una sorta di inversione carnefice-vittima». Hamas non sarebbe più il cattivo, ma lo sarebbero gli israeliani.

Alla domanda su quali siano le possibilità di negoziazione, Neumann risponde che sono molto scarse. Da un lato, gli israeliani non vogliono essere coinvolti e, dall'altro, sanno per esperienza che i negoziati per gli ostaggi possono durare anni. «Credo che né Hamas né gli israeliani abbiano attualmente la pazienza necessaria».

Israele è minacciato da un secondo fronte di guerra

Al momento Israele è minacciato dall'apertura di un secondo fronte nel nord del Paese. Le milizie di Hezbollah potrebbero diventare attive al confine con il Libano. «Se non farà abbastanza attenzione, Israele potrebbe venire sorpreso un'altra volta».

Le possibilità che Israele lanci un'offensiva militare per liberare gli ostaggi sono considerate molto alte dall'esperto. «Penso che gli israeliani abbiano una certa pressione per dimostrare che possono liberare queste persone senza scendere a compromessi con Hamas».

Ma, come detto, il rischio è che essi si impegnino in una lotta casa per casa che alla fine li metterà in cattiva luce, anche se sono loro le vittime.