Il presidente liberiano, George Weah, non è stato riconfermato. Keystone

Il presidente uscente della Liberia, George Weah, ha ammesso ieri sera la sconfitta nelle elezioni presidenziali di martedì con l'avversario Joseph Boakai, mentre il Paese attende ancora i risultati definitivi del voto.

«Stasera, il Cdc (il partito di Weah, ndr) ha perso le elezioni, ma la Liberia ha vinto. È tempo di eleganza nella sconfitta», ha dichiarato Weah, ex stella del calcio eletto nel 2017, in un discorso alla radio pubblica.

«I risultati annunciati questa sera, anche se non definitivi, indicano che Boakai ha un vantaggio incolmabile. Ho parlato con il presidente eletto Joseph Boakai per congratularmi con lui per la sua vittoria», ha detto Weah.

I risultati pubblicati venerdì dalla commissione elettorale, con oltre il 99% dei seggi scrutinati, hanno dato il 50,89% a Boakai, 78 anni, e il 49,11% a Weah. Martedì sono stati chiamati alle urne circa 2,4 milioni di liberiani, ma finora non è stata fornita alcuna indicazione sulla partecipazione al voto.

SDA