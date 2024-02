La sede del governo del Principato, a Vaduz. Keystone

Il popolo non eleggerà direttamente il governo del Liechtenstein: la popolazione del principato ha oggi respinto a chiara maggioranza un'iniziativa in questo senso. I no sono stati 9309 (68%), per una partecipazione che ha sfiorato il 67%.

L'iniziativa popolare è stata lanciata dal piccolo partito Democratici pro Liechtenstein. Chiedeva che il capo del Governo e gli altri quattro membri fossero eletti direttamente dalla popolazione invece che dal Parlamento, come avviene attualmente.

I diritti del Principe nella «monarchia costituzionale ereditaria su base democratica» non sarebbero stati toccati se la proposta fosse stata accettata.

pv, ats