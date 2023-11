Jacob Chansley durante l'assalto a Capitol Hill. (foto d'archivio) Keystone

Lo «sciamano» di QAnon, salito alle cronache per l'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill con tanto di corna in testa, ha depositato le carte per candidarsi al Congresso nel 2024.

Jacob Chansley si presenta in Arizona come ‹libertario›.

Lo sciamano non è comunque l'unico dei rivoltosi del 6 gennaio ad aspirare al Congresso: Chuck Hand infatti ha annunciato di voler correre per la Camera in Georgia. Lo riportano i media americani.

SDA