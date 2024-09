La ministra dei Trasporti di Londra Louise Haigh. Keystone

Il governo britannico ha annunciato la decisione di porre fine a tutti «i collegamenti aerei diretti» di voli passeggeri con l'Iran.

È quanto si legge in una nota che arriva nell'ambito delle nuove sanzioni concordate oggi con gli alleati, dopo l'accusa a Teheran di aver fornito missili alla Russia.

L'iniziativa di Londra riguarda la compagnia aerea di bandiera di Teheran, Iran Air, contro la quale aveva già annunciato sanzioni anche il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, a seguito di un incontro con l'omologo britannico David Lammy.

«Continueremo a utilizzare ogni leva a nostra disposizione per esercitare pressioni sull'Iran affinché interrompa il suo sostegno all'invasione illegale guidata dal presidente russo Vladimir Putin, motivo per cui abbiamo iniziato a porre fine a tutti i collegamenti diretti tra il Regno Unito e l'Iran», ha dichiarato la ministra dei Trasporti Louise Haigh riferendosi al conflitto in Ucraina.

