L'Ucraina finirà «come la Polonia nel 1939» o Trump gioca a fare l'uomo forte?

Volodymyr Zelensky visita Donald Trump a New York il 27 settembre: secondo il presidente ucraino, a novembre era arrivato solo il 10% del denaro che Biden aveva promesso all'Ucraina ad aprile.

Come sarà la futura politica degli Stati Uniti in Ucraina? Alcuni credono che Kiev cadrà, altri dicono che non può andare peggio, o che Trump agirà: si pensa che il newyorkese sia capace di tutto.

Hai fretta? blue News riassume per te Sia la gente per le strade di Kiev che i soldati ucraini in prima linea credono che a prescindere della vittoria elettorale, gli Stati Uniti possono scegliere chi vogliono.

L'amministrazione Biden vuole fare la differenza per Kiev nelle ultime settimane, ma l'Ucraina non piangerà il democratico.

Il piano di guerra di Trump reso noto dai media prevede il congelamento della linea del fronte e che l'Ucraina non entri a far parte della NATO per i prossimi 20 anni.

Un ex ambasciatore statunitense a Kiev ritiene che Putin non otterrà la vittoria se questa facesse apparire Trump come debole.

Altri due esperti ritengono che Trump non farà alcuna differenza nell'esito dei negoziati di pace. Mostra di più

Cosa pensa la gente di Kiev della vittoria elettorale di Donald Trump? «Dobbiamo accettarlo: è la scelta di queste persone», afferma l'ottimista Oleksander in un sondaggio di strada condotto dal «Kyiv Independent». «Probabilmente sarà un grande presidente».

Tre studentesse danno una risposta completamente diversa: «Il suo rapporto con Putin è troppo stretto. Non ci aiuterà in guerra», dice Sofiia.

Slava pensa che Trump sia un «missile imprevedibile» perché «nessuno sa dove volerà, dove colpirà».

E la sua amica Oksana è chiara: «Siamo nella me**a come i polacchi nel 1939».

Ciò che accomuna le dichiarazioni dei civili a quelle dei soldati in prima linea intervistati sull'argomento è l'opinione che gli Stati Uniti possano scegliere chi vogliono.

Alcuni sperano in una posizione più dura contro Putin. Altri temono che il congelamento della guerra la faccia scoppiare di nuovo tra 5 o 10 anni.

Il presidente ancora in carica ha il tempo contato

Tuttavia, secondo quanto spiegano i media, il congelamento della linea del fronte è esattamente ciò che Trump sta pianificando, e l'Ucraina non entrerà a far parte della NATO per i prossimi 20 anni.

Bloccando gli aiuti alle armi, Kiev sarà costretta a sedersi al tavolo dei negoziati, se necessario, per raggiungere la pace promessa dal repubblicano.

Questa prospettiva ha messo in allarme l'ancora presidente: «L'amministrazione vuole andare avanti per mettere l'Ucraina in una posizione il più forte possibile», come riporta Reuters dalla cerchia di Joe Biden. Questo non servirà a molto: ci vogliono settimane per spedire attrezzature pesanti.

L'Ucraina però non piangere la fine del mandato di Biden. Uno dei soldati in prima linea citati sopra definisce la sua amministrazione «impotente». Sebbene sotto di lui gli Stati Uniti siano il più importante fornitore di armi, il democratico è anche un ostruzionista.

Ad esempio quando ha frenato la donazione di due aerei di allerta alla Svezia perché contengono tecnologia statunitense.

«È importante che Trump appaia come un uomo forte»

Che effetto avrà Trump su questa guerra? L'ex ambasciatore statunitense a Kiev, John E. Herbst, ha dichiarato a «Times Radio» che ciò dipende anche dai consiglieri che il 78enne sceglierà e da chi diventerà il suo ministro degli Esteri.

L'ex ambasciatore esclude che Vladimir Putin possa semplicemente rivendicare quattro regioni che il suo esercito non occupa nemmeno completamente in un eventuale negoziato.

«Per Trump è importante apparire come un uomo forte, e se assecondasse le opinioni dei suoi ingenui consiglieri e desse a Putin una vittoria in Ucraina, apparirebbe estremamente debole», afferma Herbst.

Secondo lui il Cremlino alla fine rimarrà deluso dal suo secondo mandato: «È probabile che si giocherà troppo la mano in eventuali negoziati con l'Ucraina».

Steve Moore, ex consigliere del tycoon, ricorda tramite il Kyiv Post che Mike Johnson ha sempre votato contro l'Ucraina in passato. Tuttavia, ad aprile, il presidente della Camera dei rappresentanti ha votato a favore degli ultimi aiuti all'Ucraina.

Un processo di apprendimento è possibile. I cittadini potrebbero anche utilizzare i parlamentari repubblicani nelle loro circoscrizioni per fare pressione sulla Camera affinché approvi gli aiuti a Kiev.

«Non è mai colpa di Trump»

Al contrario Ben Hodges non vede «almeno inizialmente alcuno sviluppo positivo per l'Ucraina», ma l'ex generale statunitense ammette anche alla Deutsche Welle: «Ad essere onesti: penso che l'amministrazione Biden abbia sprecato gli ultimi anni. Avremmo potuto avere una politica molto più forte e decisa». Il democratico si è limitato a tranquillizzare.

È importante che gli europei cerchino di convincere il nuovo presidente dell'importanza dell'Ucraina e di fornire finanziamenti sufficienti per le sue forze armate.

La vittoria di Kiev avrebbe anche vantaggi economici, ritiene Hodgens. «Se l'Ucraina fallirà, sarà perché gli Stati Uniti e la Germania le avranno voltato le spalle».

Anche John Bolton non crede che Trump farà la differenza in Ucraina. Qualsiasi negoziato fallirà, prevede l' ex consigliere di Trump per la sicurezza a «Times Radio».

«E non sarà colpa di Trump, perché non è mai colpa di Trump. Sarà colpa di Zelensky o di Putin, e visti i precedenti, probabilmente sarà colpa di Zelensky».

Uomo forte? Donald Trump con Vladimir Putin a Helsinki a metà luglio 2018. Keystone

Bolton teme una reazione a catena: «Se Trump non è più determinato ad aiutare l'Ucraina, altri Paesi in Europa lo accoglieranno con favore. Sarebbe un'opportunità per voltare pagina. Ecco perché sono molto preoccupato per quello che accadrà».

Il 75enne non crede che sia realistico per gli europei creare un proprio esercito. «Buona fortuna», conclude seccamente.