Malgrado le crisi che stiamo attraversando «sono convinto che abbiamo tutte le qualità per farcela. Sono convinto che il tempo del progresso non sia finito e che i nostri figli vivranno meglio domani che oggi».

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo la conferenza stampa di inizio anno all'Eliseo.

Rivolgendosi nel salone delle Feste dell'Eliseo a a centinaia di giornalisti convocati per la conferenza stampa di inizio anno, Macron si è detto convinto che «i nostri bambini vivranno meglio domani rispetto a quanto viviamo oggi».

Il suo obiettivo è «rendere la Francia più forte e più giusta», anche grazie al nuovo governo di Gabriel Attal, «il più snello e più giovane» nella storia della Quinta Repubblica, ha detto.

«Sono convinto che abbiamo tutte le qualità per avere successo», che «la nostra storia di progresso non è finita e che i nostri figli vivranno meglio domani rispetto a quanto viviamo oggi», ha insistito Macron, che intende anche regolamentare l'uso degli schermi per i più giovani. Ma anche potenziare l'insegnamento del teatro e della storia dell'arte nelle scuole di Francia.

Nel giorno in cui l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica ha annunciato un forte calo della natalità, il più basso dal dopoguerra (meno di 700'000 bébé nati nel 2023), Macron ha annunciato l'introduzione di un «congedo di nascita» (congedo parentale) di sei mesi per entrambi i genitori. La natalità – ha sottolineato – «è in calo anche perché l'infertilità maschile e femminile progredisce facendo soffrire molti uomini e donne». Parlando di «tabu del secolo», ha inoltre annunciato un «grande piano» contro questo «flagello».

«Dopo l'allungamento del congedo di paternità – ha dichiarato Macron durante la conferenza stampa – credo profondamente che l'introduzione di un nuovo congedo di nascita sia un elemento utile in una tale strategia» di rilancio delle nascite, ha detto Macron, aggiungendo che dinanzi all'infertilità maschile e femminile in aumento «un grande piano contro questo flagello verrà avviato per permettere giustamente questo riarmo demografico».

