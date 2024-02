Xóchitl Gálvez è considerata una delle principali candidate dell'opposizione. Keystone

È partita in Messico, ed è in corso in varie città, una marcia convocata dalle opposizioni per chiedere al governo del presidente Andrés Manuel López Obrador di «non mettere mano al processo elettorale».

Alla manifestazione, che si concentrerà principalmente nella capitale e a Monterrey, partecipano organizzazioni della società civile come il Fronte civico nazionale, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Une México e Unidos por México.

I promotori, che intendono sensibilizzare la popolazione sul rischio per la democrazia in occasione delle elezioni del 2 giugno, hanno chiesto ai partecipanti di indossare abiti rosa e bianchi.

La conservatrice Xóchitl Gálvez, considerata una delle principali candidate dell'opposizione, due giorni fa ha detto in conferenza stampa che non avrebbe partecipato alla mobilitazione, non perché fosse contraria, ma a causa del «rischio politico» che rappresenterebbe la sua presenza, poiché Morena (il partito del capo dello Stato) potrebbe «denunciarla» alle autorità elettorali. «Non gli darò il piacere di togliermi la candidatura», ha affermato Gálvez.

SDA