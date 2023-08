Una tortuosa strada nella provincia dell'Azilal. (Immagine d'archivio). Keystone

Almeno 24 persone sono morte domenica in un incidente stradale avvenuto stamane nella provincia di Azilal (al centro del Marocco), uno dei bilanci più gravi mai registrati nel Paese.

In base alle prime informazioni, un minibus che trasportava passeggeri diretti al mercato settimanale nella città di Demnate si è ribaltato ad una curva, hanno riferito le autorità provinciali.

In 22 tra i passeggeri sono morti sul colpo, tra di loro anche due bambini, due donne soccorse e ricoverate d'urgenza all'ospedale di Denmate, il centro più vicino, non sono riuscite a sopravvivere.

Un'inchiesta dovrà accertare le cause dell'accaduto: per il momento secondo le ricostruzioni della polizia stradale il minibus è finito in una scarpata, subito dopo la curva sulla strada regionale n.302. Un volo di circa 60 metri che non ha lasciato scampo ai 24 occupanti del bus, diretti al mercato domenicale di Demnate, piccolo borgo rurale a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

La strada è nota per le curve a gomito molto pericolose, ma non esistono percorsi alternativi per raggiungere il souk settimanale che raduna gli agricoltori della provincia.

Autocarro e minibus sono i mezzi di trasporto più utilizzati in Marocco per gli spostamenti da un piccolo centro all'altro: non tutto il territorio è infatti servito da collegamenti pubblici garantiti. Gli incidenti stradali registrano bilanci pesanti, l'anno scorso sono state 3.200 le vittime su una popolazione complessiva di 37 milioni di abitanti, per lo più concentrati nei grandi centri urbani.

Proprio dopo un grave incidente che nel 2012 aveva causato 42 morti e uno shock per l'intera nazione, il governo ha varato un piano di sicurezza per ridurre il tasso di incidenti e di mortalità entro il 2026. L'anno scorso in Marocco, sempre ad agosto, un incidente alla periferia di Casablanca aveva ucciso 23 viaggiatori, ferendone altri 36, tutti cittadini che dalla megalopoli cercavano di raggiungere le zone di campagna ai piedi dell'Alto Atlante.

daoe