L'ex speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy (foto d'archivio) Keystone

Kevin McCarthy, l'ex speaker repubblicano della Camera cacciato dal suo stesso partito dopo soli nove mesi, lascia ufficialmente il Congresso.

«Ho deciso di lasciare la Camera alla fine di quest'anno per servire l'America in modi nuovi. So che il mio lavoro è solo all'inizio», ha scritto in un editoriale sul Wall Street Journal.

McCarthy mette fine così a una carriera parlamentare quasi ventennale, segnata dalle sue aperte aspirazioni a diventare speaker, ma sgambettata dalla fronda trumpiana.

«Continuerò a reclutare le persone migliori e più brillanti del nostro Paese perché si candidino a una carica elettiva. Il Partito Repubblicano si espande ogni giorno e io mi impegno a prestare la mia esperienza per sostenere la prossima generazione di leader», scrive in un intervento intitolato «Lascio la Camera ma non la battaglia», nel quale vanta i suoi successi e assicura di non avere rammarichi.

