La morte del presidente iraniano Raisi nell'incidente di elicottero è confermata

Si schianta l'elicottero del presidente Raisi, il Paese teme il peggio Il relitto dell'elicottero che trasporta il presidente iraniano Ebrahim Raisi nella zona montuosa di Varzaghan, Iran, 20 maggio 2024. Il presidente Raisi, il ministro degli Esteri Amir Abdolahian e diverse altre persone sono rimaste uccise nell'incidente. Raisi stava rientrando dopo una cerimonia di inaugurazione della diga Qiz-Qalasi, costruita congiuntamente da Iran e Azerbaigian sul fiume Aras. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) Immagine: IMAGO/ZUMA Press Wire Il presidente iraniano Ebrahim Raisi (foto d'archivio) Immagine: sda Un violento atterraggio d'emergenza dell'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi tiene il Paese con il fiato sospeso. Immagine: KEYSTONE/EPA/ALI HAMED/IRNA NEWS AGENCY L'incidente al velivolo, dove a bordo c'era anche il ministro degli esteri Hossein Amirabdollahian, è avvenuto in una remota zona montuosa dell'Azerbaigian, a causa del maltempo. Immagine: KEYSTONE/EPA/IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE Le cattive condizioni meteorologiche hanno reso estremamente difficili le ricerche e i soccorsi. Immagine: KEYSTONE/EPA/AZIN HAGHIGHI La nebbia ha ostacolato l'arrivo dei soccorritori sul posto. Immagine: KEYSTONE/Azin Haghighi/Moj News Agency via AP La Guida suprema Ali Khamenei ha lanciato un appello alla preghiera in tutto il Paese. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Vahid Salemi

I media di Teheran confermano che il presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63 anni, è morto in un incidente di elicottero. La sua salma, così come quelle delle altre vittime sono trasferite a Tabriz, nell'Iran nordoccidentale, vicino al luogo del disastro aereo. Il Pakistan dichiara il lutto nazionale.

La TV di Stato iraniana ha dato la notizia ufficiale della morte del presidente Ebrahim Raisi, definendolo «martire del servizio» e precisando che saranno resi noti il luogo e l'ora della cerimonia funebre.

Raisi si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, nella provincia dell'Azerbaigian orientale, dove doveva inaugurare una raffineria.

L'agenzia di stampa Mehr afferma che a bordo dello stesso velivolo sono morti anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia dell'Azerbaigian orientale Malek Rahmati e il leader della preghiera di Tabriz del venerdì Mohammadali Al-Hashem.

Il relitto trovato nelle prime ore del mattino

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di domenica ora locale. All'inizio della giornata Raisi aveva visitato il fiume Aras al confine con la Repubblica dell'Azerbaigian, per inaugurare una diga insieme al presidente azero Ilham Aliyev.

Un drone turco aveva rilevato una «fonte di calore» a circa 100 chilometri da Tabriz, vicino a un villaggio chiamato Tavil, dove poi si sono dirette le squadre di soccorso.

Il relitto dell'elicottero è stato trovato durante le prime ore del mattino in una regione remota del nord ovest del Paese, nella foresta di Dizmar, nella provincia dell'Azerbaigian Orientale.

Intanto Mehr riporta che il governo iraniano ha tenuto una riunione di emergenza in mattinata, dopo l'annuncio della morte di Raisi.

Il vertice è stato presieduto da Mohammad Mokhber, il primo vicepresidente, che secondo la costituzione in caso di morte improvvisa del capo del governo dovrà ricoprire la carica di presidente mentre entro 50 giorni si dovranno tenere nuove elezioni.

Le ricerche sono concluse

E mentre, dopo l'identificazione delle vittime, i corpi di Raisi e delle altre vittime vengono trasferiti a Tabriz, nell'Iran nordoccidentale, vicino al luogo del disastro aereo, come riferito dal capo della Mezzaluna rossa iraniana Pir-Hossein Kolivand citato dai media, sono giunte le prime reazioni alla notizia della scomparsa del presidente iraniano.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato di essere «profondamente rattristato e scioccato dalla tragica scomparsa» del presidente iraniano Ebrahim Raisi. «Rivolgo le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e al popolo iraniano», ha affermato Modi su X (ex Twitter), aggiungendo che l'India è stata «con l'Iran in questo momento di tristezza».

Hamas ha espresso «sincere condoglianze, profonda simpatia e solidarietà» al leader supremo dell'Iran Sayyed Ali Khamenei per la morte del presidente Ebrahim Raisi, per quella del ministro degli esteri Hussein Amir Amirabdollahian e degli altri dirigenti periti.

Tutti leader – ha sostenuto su Telegram il movimento – «che hanno avuto un lungo percorso per il rinascimento dell'Iran, e posizioni onorevoli a sostegno della nostra causa palestinese, e della legittima lotta del nostro popolo contro l'entità sionista».

«Siamo fiduciosi – ha aggiunto – che la Repubblica Islamica dell'Iran sarà in grado, a Dio piacendo, di superare le ripercussioni di questa grande perdita. L'amico popolo iraniano dispone di antiche istituzioni capaci di affrontare questa dura prova».

Gli Hezbollah libanesi hanno reso omaggio al presidente iraniano Raisi definendolo il «protettore dei movimenti di resistenza».

Lutto nazionale in Pakistan

Mentre il Pakistan ha dichiarato una giornata di lutto nazionale. «Meno di un mese fa, il Pakistan ha avuto il piacere di ospitare il presidente Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian in una visita storica. Erano buoni amici del Pakistan. Il Pakistan osserverà una giornata di lutto e la bandiera sventolerà a mezz'asta in segno di rispetto per il presidente Raisi e i suoi compagni e in solidarietà con il fraterno Iran», ha scritto il premier pachistano, Shehbaz Sharif, su X (ex Twitter).

L'Iran «supererà la tragedia», ha commentato il governo di Islamabad.

