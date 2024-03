L'inviato USA Amos Hochstein qualche giorno fa a Beirut. Keystone

Israele ha dato a Hezbollah una settimana di tempo per accettare la proposta di accordo statunitense, presentata nei giorni scorsi dall'inviato speciale Usa, Amos Hochstein.

Essa prevede, di fatto, l'allontanamento dei combattenti libanesi filo-iraniani dalla linea di demarcazione tra Libano e Israele.

Lo scrive oggi il quotidiano di Beirut al Akhbar, molto vicino allo stesso Partito di Dio. Secondo fonti informate non meglio precisate, Israele ha informato «paesi occidentali» di poter aspettare entro il 15 marzo. Altrimenti Israele è pronto a un'escalation militare che può condurre a una guerra su larga scala.

In questo contesto, le autorità libanesi sono in attesa che l'inviato Usa, Amos Hochstein, 'mediatore' che ha servito in passato nell'esercito israeliano, concluda la sua visita in Israele e informi, tramite i canali diplomatici Usa a Beirut, circa i risultati della trattativa. I dettagli del negoziato non sono stati però finora resi noti.

E Hezbollah anche ieri ha ribadito il suo rifiuto per la proposta Hochstein e ha condizionato ogni de-escalation militare nel sud del Libano alla fine dell'offensiva di Israele sulla Striscia di Gaza.

SDA