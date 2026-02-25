  1. Clienti privati
Pechino-Berlino Merz: «Grande potenziale di crescita sia per l'economia cinese che per quella tedesca»

SDA

25.2.2026 - 08:09

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz (a sinistra) e il primo ministro cinese Li Qiang
Keystone

La Germania intende ampliare le relazioni economiche e diplomatiche con la Cina, ci sono grandi potenziali di crescita per entrambi i Paesi.

Keystone-SDA

25.02.2026, 08:15

Lo ha dichiarato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l'incontro a Pechino con il primo ministro cinese Li Qiang. Lo riferisce l'agenzia Dpa.

«Attribuisco grande importanza al mantenimento e all'approfondimento di queste relazioni, ove possibile», ha dichiarato all'inizio della sua visita in Cina sottolineando la necessità di una stretta cooperazione con Pechino a livello europeo.

«Condividiamo la responsabilità nel mondo e dovremmo essere all'altezza di questa responsabilità insieme». C'è «un grande potenziale di ulteriore crescita» in entrambe le economie, ha affermato Merz. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari «canali di comunicazione aperti». Il Cancelliere ha annunciato visite dei ministri competenti nei prossimi mesi.

