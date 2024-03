L'annuncio del presidente argentino Javier Milei rientra nel programma di tagli alla spesa portato avanti dal governo ultraliberista. Keystone

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato che a marzo il governo non rinnoverà 70'000 contratti di impiegati pubblici a tempo determinato. Lo ha detto parlando all'International Economic Forum of Americas in corso di svolgimento a Buenos Aires.

«Abbiamo già eliminato 50'000 impieghi pubblici e adesso taglieremo altri 70'000 contratti in scadenza a marzo», ha affermato. L'annuncio del presidente sorprende per la sua entità. I sindacati del settore pubblico stimavano infatti che i tagli che avrebbe applicato il governo riguardassero al massimo un 15-20% dei contratti in scadenza.

